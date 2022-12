REGIONE CAMPANIA. L’ASSE DE LUCA-MASTELLA A RISCHIO ? ARRIVA LA PROVA DEL BILANCIO

Clemente Mastella ha deciso di rompere l’asse con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ? L’alleanza, sancita nel 2020 nel corso della campagna elettorale per le Regionali, è davvero finita o si tratta di una strategia dello stesso Sindaco di Benevento per alzare il prezzo politico di un sostegno alla maggioranza in Regione Campania ? I dubbi sono tanti, anche dopo le recenti dichiarazioni ed interviste dell’ex Ministro della Giustizia, che, all’interno del Consiglio Regionale puo’ contare, ancora, su due pedine: Iodice ed Abate. Se la rottura con De Luca dovesse essere reale, è chiaro che ai due consiglieri regionali toccherà assumere un atteggiamento critico (astensione o voto contrario), in occasione della discussione sulla Legge Finanziaria della Regione Campania. In caso contrario Iodice ed Abate sosterranno, come già fatto negli ultimi due anni, le scelte economiche e finanziarie del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. In attesa, poi, c’è l’assessore regionale al turismo Casucci, nominato in quota Mastella, il cui destino, a questo punto, dipende dalle scelte politiche di Clemente Mastella.

