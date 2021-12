ANTONIO IANNONE (FDI): “APPROVATO MIO EMENDAMENTO PER SCUDO PENALE DIRIGENTI SCOLASTICI”

Da membro della Commissione Istruzione del Senato, da tempo, dall’inizio dell’emergenza Covid, stava provando, anche se dall’opposizione, a far approvare una norma che liberasse da ogni responsabile penale e civile i dirigenti scolastici, impegnati nel fronteggiare l’organizzazione della didattica con i vincoli dei diversi DPCM e Decreti Legge. Alla fine il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, nel corso della conversione del Decreto Legge Fisco, è riuscito, con l’approvazione unanime di tutti i partiti, ad ottenere l’ok sull’emendamento che, una volta entrato in vigore, consentirà ai dirigenti scolastici di muoversi con maggiore serenità nella gestione quotidiana della organizzazione della scuola.

“Da oltre un anno”, scrive Iannone, “proponevo questo emendamento in ogni occasione utile a tutti i rappresentanti dei partiti in Parlamento, ma le diverse maggioranze lo hanno sempre bocciato. Oggi, finalmente, hanno capito che non si possono lasciare i dirigenti scolastici senza tutela”.-