SALERNO. ROBERTO CELANO: “CITTA’ BLOCCATA PER LA PARTITA, CHI NON HA CAPACITA’ TOLGA IL DISTURBO”

“L’incapacità dell’Amministrazione Comunale è sempre più evidente e non tollerabile. Ieri sera i salernitani, tifosi e non, sono rimasti bloccati per qualche ora dalle lunghe code, sia in direzione di Salerno che di Pontecagnano Faiano. ”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Salerno di Forza Italia Roberto Celano.

La città è stata, ancora una volta, letteralmente paralizzata dal traffico a seguito della partita della Salernitana allo stadio Arechi di Salerno. La disorganizzazione, insomma, è totale e si ripete ad ogni incontro di calcio, senza che chi dovrebbe predisporre un adeguato piano traffico si ponga nemmeno il problema. Ne’ è comprensibile come sia possibile che la metro, che potrebbe davvero essere utile, per come è strutturata, a servire gli eventi all’Arechi, sia tenuta chiusa in occasione degli incontri casalinghi. Chi non ha la forza, la voglia e la capacità tolga il disturbo ed eviti che la città cintinui ad essere paralizzata dall’inettitudine di chi la governa.