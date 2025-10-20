ANTONIO IANNONE (FDI): “FICO GUIDA UNA ACCOZZAGLIA, LO CONFERMANO ESPONENTI DEL CENTRO SINISTRA”

“Le parole di Felice Iossa non lasciano spazio a dubbi: anche esponenti del centrosinistra campano ammettono che la coalizione di Fico e’ una vera accozzaglia, guidata solo dall’opportunismo e senza alcuna coerenza politica. Parlare di ‘maionese impazzita’, di un PSI ridotto a taxi elettorale e di candidati che hanno insultato Craxi, e’ la fotografia perfetta del caos in cui versa il cosiddetto campo largo.

Fratelli d’Italia e il centrodestra sono uniti e compatti al fianco di Edmondo Cirielli, unica e coerente alternativa a tutto questo. La Campania ha bisogno di un cambiamento vero, non di alleanze improvvisate costruite solo per spartirsi potere e poltrone”. Lo dichiara, in una nota, il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario regionale del partito in Campania.

