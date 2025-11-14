ANTONIO IANNONE (FDI): “OK EMENDAMENTO SU SANATORIA 2003, ORA DIPENDE DALLA REGIONE CAMPANIA”

Lo annuncia il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

In virtù di quella legge ci sono state persone che hanno avuto la possibilità accedere alla sanatoria ed altri invece che pure pagando nei sono rimasti fuori per errore della Regione Campania, allora amministrata dal centro sinistra, nel recepimento della norma nazionale. Chiaramente parliamo di edifici non realizzati in zone rosse, cioè che sono in possesso di titolo abilitativo edilizio, quindi regolarizzabili. Con questo emendamento diamo la possibilità a queste persone ingiustamente escluse e che addirittura avevano pagato di accedere alla sanatoria. Spetterà però alle Regioni consentire di accedere alla sanatoria attraverso una legge che indicherà le modalità di accesso.