ANTONIO IANNONE (FDI): “USCITA PIANO DI RIENTRO PER REGIONE CAMPANIA, UNA BUONA NOTIZIA”

“Il cambio di passo e la collaborazione istituzionale sortiscono i loro effetti. Va dato atto al cambio di passo del Governatore Fico ed al lavoro costante del Ministro Schillaci che hanno portato all’uscita della Campania dal Piano di Rientro Sanitario. Una notizia che rende felice tutti perche’ si tradurra’ in vantaggi notevoli per il diritto alla salute dei cittadini campani. Una dimostrazione che la collaborazione istituzionale, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute, porta al conseguimento dell’obiettivo. Va dato atto a Fico dell’onestà intellettuale e a Schillaci che ha sempre lavorato per giungere a questa agognata meta”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

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