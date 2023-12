ANTONIO TAJANI (FI): “CHI SI ASPETTA LA SPACCATURA DELLA MAGGIORANZA RESTERA’ DELUSO”

Chi si augura spaccatura nella coalizione al governo resterà deluso. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il question time alla Camera. “Il nostro governo continuerà a impegnarsi in Europa per difendere gli interessi di cittadini e imprese italiane”, ha affermato Tajani.

Sulle questioni internazionali il ministro ha affermato: “Vogliamo un Europa che si occupi più dei grandi temi e meno dettagli burocratici, con istituzioni più efficienti e democratiche, con una governance economica che non sacrifichi la crescita in nome del rigore. “Il nostro governo è sempre stato coerente in questa posizione. È naturale poi che all’interno delle coalizioni di governo di tutti i Paesi vi siano sensibilità diverse, ma questo non ha alcun impatto sull’operato del nostro esecutivo e sui negoziati in corso in Europa”, ha affermato Tajani.