PROVINCIALI 2023. NEL PD LA PREDESTINATA FERRARA: INCONTRO CON ALFIERI E VOTI DA SALERNO

Anna Rita Ferrara, giovane consigliera comunale di Nocera Inferiore, candidata voluta dal sindaco del centro dell’agro Paolo Di Maio, pare essere la predestinata ad ottenere la prima posizione nella lista del Partito Democratico. Ancora prima dell’esito del voto, Anna Rita Ferrara, in questi giorni, ha già incontrato, a Palazzo Sant’Agostino, il Presidente della Provincia Franco Alfieri: sembra che, al centro della discussione, ci sia stata anche la nomina a Vice Presidente di Palazzo Sant’Agostino, nel nome di una quota rosa da rispettare, a prescindere dai voti ottenuti. In realtà per Anna Rita Ferrara si stanno muovendo i vertici provinciali del Partito Democratico che avrebbero garantito alla candidata del Partito Democratico “almeno” due voti pesanti, provenienti dal Consiglio Comunale di Salerno. Poi, l’ordine di scuderia, partito per tutti gli esponenti del Pd dell’Agro: da Sarno a Scafati, da Sant’Egidio a San Valentino Torio, perchè l’obiettivo è quello di scaricare il maggior numero di voti sulla giovane consigliera del Partito Democratico Anna Rita Ferrara.

