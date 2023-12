ROSSELLA SESSA (FI): “VISITA CAPPELLACCI A SCAFATI, SEGNALE DI FORZA ITALIA PER I TERRITORI”

“Forza Italia si conferma un partito vicino alle reali esigenze delle popolazioni e dei territorio. E la visita domani, all’Ospedale Mauro Scarlato di Scafati, dell’Onorevole Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ne è l’ulteriore testimonianza.”. E’ quanto dichiara Rossella Sessa, esponente di Forza Italia, parlamentare del partito degli azzurri nella XXXVIII Legislatura.

“La visita di Ugo Cappellacci a Scafati”, sottolinea Rossella Sessa, “servirà a fare chiarezza sulla vicenda, a tratti misteriosa, dell’Ospedale Mauro Scarlato, per il quale il Sindaco Pasquale Aliberti, da tempo, sta portando avanti una battaglia di civiltà e di dignità per il suo territorio. E’ tempo di comprendere chi, davvero, lavora per il proprio territorio e chi, invece, si limita ad inutile passerelle politiche ed elettorali”