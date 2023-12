OSPEDALE DI SCAFATI. DOMANI LA VISITA DI UGO CAPPELLACCI, PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SANITA’ DELLA CAMERA

La vicenda dell’Ospedale di Scafati arriva, direttamente, all’attenzione della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati. Dopo le denunce alla magistratura, alcune interpellanze parlamentari, adesso per il Sindaco Pasquale Aliberti, un nuovo momento di confronto.

Domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 11.15, il Presidente della XII Commissione Parlamentare “Affari sociali”, on. Ugo Cappellacci, sarà in visita all’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati, insieme al sindaco Pasquale Aliberti, per un sopralluogo.