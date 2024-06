ARRIVA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI IL PROVVEDIMENTO PER RIDURRE LE LISTE D’ATTESA NELLA SANITA’ PUBBLICA

Riduzione dei tempi delle liste di attesa e misure di garanzia sulle prestazioni sanitarie. Sono incentrati su questi due obiettivi i provvedimenti sulla sanità all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per oggi alle 11:30 a palazzo Chigi. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha parlato di “un’agenda pubblica di prenotazione con le disponibilità nel pubblico e nel privato convenzionato” e di “una piattaforma nazionale per capire cosa e dove manca”. Alcune misure “saranno subito operative dopo il Cdm” di oggi. “Il primo provvedimento – ha spiegato – riguarderà l’aumento del tetto di spesa per l’assunzione del personale sanitario che passerà dal 10 al 15 per cento. “Altre, spero, dal primo gennaio 2025, quando vorremmo abolire il tetto. Questo rappresenta veramente un fatto epocale dopo 20 anni”. Nel provvedimento dovrebbe trovare spazio anche una riduzione dell’imposta fiscale per gli straordinari del lavoro medico dal 43 al 15 per cento, ha poi spiegato.

