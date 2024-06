ANTONELLA BALLONE (FORZA ITALIA) UNICA ABBRUZZESE CHE PUO’ ARRIVARE A BRUXELLES

«Antonella Ballone è l’unica candidata del Centrodestra abruzzese che può arrivare a Bruxelles, anzi: è l’unica abruzzese che può farcela». E’ una lettura politica chiara, argomentata, supportata da esperienza e conoscenza profonda delle dinamiche elettorali, quella che il presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, affida agli elettori abruzzesi, e non solo a quelli che si riconoscono nel Centrodestra. Anzi.

Nelle parole del Presidnte Sospiri, infatti, c’è il dettaglio intuibile di un passo avanti che la nostra regione può e deve fare, andando oltre le limitanti logiche delle bandiere politiche, ma riconoscendosi in un’unica bandiera, quella dell’essere abruzzese. Facendo squadra, si potrà infatti ambire all’elezione di un abruzzese a Bruxelles.

«La candidatura di Antonella Ballone è un’occasione che la nostra regione deve cogliere, superando le logiche di schieramento e di posizione – spiega Sospiri – perché non abbiamo candidato una militante, ma un’imprenditrice che ha capacità e personalità, per questo invito gli elettori, anche quelli moderati di Centrosinistra, a non limitarsi al solo dato dell’appartenenza, ma di andare oltre le codificazioni partitiche, pensando alla crescita del nostro territorio, Antonella è la candidata di tutto l’Abruzzo».

