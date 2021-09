ASI SALERNO. IL PRESIDENTE VISCONTI INAUGURA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DI BATTIPAGLIA

Si è tenuta stamani, presso il comando della Polizia Municipale di Battipaglia, in via Rosa Jemma, l’inaugurazione del nuovo sistema di videosorveglianza della zona industriale. Le telecamere sono ufficialmente entrate in funzione dopo le prove tecniche effettuate dal Consorzio Asi e, serviranno, di fatto, a potenziare il controllo del territorio in un’area particolarmente delicata.

Quest’oggi, alla presenza degli ingegneri Aristide Marini (Coordinatore e supporto al RUP), Paolo Farnetano (Responsabile dell’Area Tecnica), Pasquale Del Sorbo (Direttore dei Lavori), Giancarlo Macedonia (Ditta Appaltatrice Sistec), Franco Savastano (collaudatore) e dei caschi bianchi coordinati dal comandante Gerardo Iuliano, e del presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti, il sistema di videosorveglianza è stato avviato. L’opera, costata circa 4 milioni di euro, è stata finanziata con le risorse economiche del Pon-Legalità 2014-2020.

«Un grande progetto che parte ufficialmente – ha commentato Antonio Visconti – ottenuto grazie al caparbio lavoro del Consorzio e degli uffici. Consegnamo alla città di Battipaglia un impianto di videosorveglianza di ultima generazione, che è più di una semplice rete di osservazione giacchè prevede centraline ambientali per il controllo delle emissioni in atmosfera, rilevatori di incendio, visualizzatori facciali e di targa, rendendo la zona industriale un posto sicuro dove fare impresa e sviluppare le proprie iniziative imprenditoriali”.