ASL SALERNO: INFERMIERI PROFESSIONALI SU MEZZI 118, SVOLTA PER AFFRONTARE IL COVID 19

L’Asl Salerno ha deciso di puntare con decisione sul miglioramento ed il potenziamento dei servizi di Emergenza Territoriale di 118: da oggi, infatti, sarà direttamente l’Azienda Sanitaria Locale a fornire la figura dell’Infermiere Professionale a bordo dei mezzi di soccorso delle Associazioni di Volontariato che operano sulle 50 postazioni di emergenza della Provincia di Salerno. In buona sostanza, il servizio verrà garantito da una perfetta sinergia tra Pubblico e Privato: la rivoluzione dell’organizzazione del servizio per il 118, al momento, partirà su 15 postazioni ma, grazie alla manifestazione di interesse alla quale in tanti hanno risposto, in poco tempo gli infermieri professionali verranno forniti a tutte le Associazioni che gestiscono, per conto dell’Asl Salerno, il servizio di emergenza territoriale. Si tratta di una decisione che va nella direzione del potenziamento e del miglioramento dei servizi di 118 in una fase molto delicata per il territorio della Provincia di Salerno.

