FISCIANO. L’APPELLO DEL SINDACO SESSA: “SITUAZIONE DIFFICILE, INSIEME NE POSSIAMO USCIRE”

Abbiamo un nemico comune da sconfiggere e poche alternative praticabili.

La situazione nel nostro Comune, in questo momento non è facile e solo insieme possiamo uscirne vincitori.

Sono consapevole che è difficile per tutti rinunciare alla vicinanza dei propri cari o alle nostre abitudini, ma il sacrificio di oggi è fondamentale e necessario.Lo scrive Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano.

Il nostro impegno è massimo, i nostri sforzi vanno spesso anche oltre le nostre competenze, ma da soli, senza il vostro aiuto non abbiamo grandi possibilità di farcela.

Ognuno, nel proprio piccolo, deve assumersi le proprie responsabilità ed avere, anche al di là delle normative, comportamenti coscienziosi.

Deve esser chiaro a tutti o evitiamo di uscire di casa il più possibile e rispettiamo le regole o mi vedrò costretto, già da inizio settimana prossima, a prendere decisioni drastiche per il bene di tutti.

