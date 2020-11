SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO MICHELE STRIANESE CHIUDE GLI UFFICI COMUNALI

A seguito del verificarsi di due casi di positivita’ al Covid 19 all’ interno del Palazzo Comunale, si e’ proceduto nei giorni scorsi ad effettuare piu’ volte la sanificazione degli Uffici Comunali.

Da domani 9 Novembre, al fine di evitare assembramenti e tutelare la salute pubblica, in attesa del risultato dei test anticovid che hanno riguardato i dipendenti comunali, gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico e gli addetti riceveranno solo previo appuntamento telefonico, che dovra’ essere concordato con gli operatori della portineria oppure prenotato telefonicamente al n. 081 5187822.

Solo per comunicazioni e interlocuzioni si potra’ contattare telefonicamente i Responsabili di Settore ai numeri riportati nella disposizione che di seguito si allega.

Chiediamo pazienza e collaborazione per superare, insieme, questo difficile momento con la speranza che tutto ritorni presto alla normalita’.

Il Sindaco Michele Strianese e l’ Amministrazione Comunale.