ATTILIO PIERRO (LEGA): “LA RISPOSTA DELL’ASL SU MIA INTERROGAZIONE OSPEDALE SCAFATI”

“In data 17 Febbraio 2022, in sede di incontro congiunto tra il Direttore Sanitario del Dea di Nocera-Pagani-Scafati, il Dirigente della UOSD di Reumatologia ed il Direttore della UOC Servizio di Prevenzione e Protezione- Sorveglianza Sanitaria, si è preso atto di un possibile percorso “non Covid” dedicato e da allocare in un’ampia area “verde” del 2°piano del PO “M. Scarlato” di Scafati; si è stabilita, pertanto, la riattivazione delle attività ambulatoriali di visita e terapie infusionali (ad esclusione delle attività di Day Hospital), nel rispetto dei percorsi e dell’organizzazione di sicurezza già adottati al fine di evitare qualunque rischio di contagio. Con ultima disposizione Aziendale PG 46732 del 25.2.2022, verificata la rigorosa applicazione delle misure anticontagio, si è ulteriormente definito che le

-Attività ambulatoriale di Reumatologia c/o il P.O. “M. Scarlato” di Scafati per due giorni a settimana;

-L’attività di Day Hospital c/o la U.O.C. di Medicina Generale del Presidio Ospedaliero “Martiri di Villa Marta” di Sarno, nelle rimanenti giornate.”

Un sentito ringraziamento all’ASL Salerno per la pronta risposta e per aver trovato in poco tempo una soluzione che andrà incontro alle esigenze dei cittadini.