AVELLINO. SI APRE L’ANNO DELLE ELEZIONI COMUNALI: FESTA E DE MAIO I NOMI IN CAMPO

Almeno per il momento, in attesa di altri sviluppi, sono due i nomi in campo per la prossima tornata elettorale per le Comunali 2024 di Avellino: accanto al Sindaco uscente Gianluca Festa, c’è il nome del professionista Benedetto De Maio, sostenuto dal Pd e dal M5S, la cui candidatura a Sindaco sarà ufficializzata nel corso di una conferenza stampa, in programma per il 5 gennaio. Il centro destra, che nelle prossime settimane celebrerà i congressi provinciali di Fdi e di Forza Italia, per il momento non ha ancora mosso le sue pedine, anche se pare probabile che vi sia una candidatura a trazione centro destra per le Comunali 2024 di Avellino.

Share on: WhatsApp