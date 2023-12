NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. TUTTO DA DECIDERE, NESSUN CANDIDATO UFFICIALE

E’, ancora, avvolta dal mistero la campagna elettorale per le Comunali 2024 del Comune di Nocera Superiore: quando mancano 6 mesi all’appuntamento con le urne, non ci sono ancora nomi ufficiali sul tavolo, con tutte le coalizioni, di partito e civiche, che non hanno ancora messo a punto scelte e strategie.

Anche il nome di Fratelli d’Italia Franco Pagano, individuato con il sistema delle Primarie nello scorso mese di Giugno, pare aver frenato la propria campagna elettorale, in attesa di incontrare anche gli alleati di centro destra.

Nessuna decisione ufficiale anche all’interno della maggioranza del Sindaco Cuofano, che rimarrà fermo al prossimo turno per il vincolo del terzo mandato, come anche nel Partito Democratico dove la vivacità del dibattito, precedente alle Provinciali del 20 dicembre, sembra, adesso, essere finita.