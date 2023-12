BARONISSI, COMUNALI 2024. PETTA, PICARONE E SINISCALCO: LA SFIDA DELLE NUOVE GENERAZIONI

Si apre l’anno elettorale per il Comune di Baronissi che, a giugno, dopo quasi un decennio, dovrà individuare il nuovo sindaco, il successore di Gianfranco Valiante. I nomi, in campo, per il momento, segnano una netta inversione di tendenza rispetto al passato perchè a sfidarsi saranno le nuove generazioni, la classe dirigente che, da troppo tempo, nonostante l’esperienza maturata, attende il proprio turno. E cosi’ Anna Petta (attuale Vice Sindaco), Marco Picarone (Assessore alle Politiche Sociali), Tony Siniscalco (candidato sindaco di Fratelli d’Italia) daranno vita ad un confronto che, di certo, non potrà che partire dalla valorizzazione delle nuove classe dirigenti. Nei prossimi giorni, proprio nella campagna elettorale di Baronissi, ci saranno altre importanti novità perchè le coalizioni e le alleanze che si vanno formando, sono tutt’altro che definite.

