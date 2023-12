MERCATO SAN SEVERINO. ANTONIO SOMMA: “ABBIAMO AFFRONTATO CON CORAGGIO LE SFIDE DEL 2023”

“Care amiche e cari amici, tra qualche ora brinderemo all’arrivo 2024 e ci lasceremo alle spalle il vecchio anno, con le sue gioie ed i suoi dolori, con i suoi momenti di felicità e quelli che ci hanno messo a dura prova.

Mercato S. Severino ha affrontato con coraggio, orgoglio e maturità le tante sfide che si sono susseguite nel corso del 2023 e sono certo continuerà lungo questa strada grazie anche all’impegno delle parrocchie, delle associazioni, del terzo settore, del mondo scolastico e sportivo, che tante gioie ci ha regalato, della rete culturale, del tessuto imprenditoriale e commerciale.”

E’ il messaggio di auguri che Antonio Somma, Sindaco di Mercato San Severino, rivolge a tutti i cittadini del centro della Valle dell’Irno.

Sarebbe lungo – e probabilmente anche retorico- fare un elenco dei momenti più importanti vissuti quest’anno, ma posso assicurarvi che tutti sono uniti da un unico filo rosso chiamato comunità.

Tanti interventi e tanti progetti sono iniziati nel corso dell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle e tanti altri sono in corso o in fase embrionale che vedranno la luce nell’anno a cui ci apprestiamo a dare il benvenuto carichi di aspettative, sogni, speranze ed emozioni. Tanti risultati raccolti ma ancora tantissimi traguardi da raggiungere.

Ogni piccolo istante vissuto –da quello più bello a quello meno bello- ci ha permesso di essere ancora più uniti e solidali, di essere ancora di più una vera comunità, una grande famiglia allargata. Un pensiero doveroso per coloro che ci hanno lasciato nel 2023: nel loro ricordo vive il nostro esercizio di memoria per non dimenticare luoghi, persone ed affetti.

A ciascuno di voi va il mio abbraccio e l’augurio più sincero di poter vivere il nuovo anno in buona salute e di affrontarlo con coraggio, fiducia, determinazione e, perché no, ostinazione, nel raggiungere ciò che desideriamo di più.

Nel raccogliere il pensiero di Papa Francesco, che sia, per tutti noi, un 2024 all’insegna dell’accoglienza, della solidarietà, della pace ma sia anche un anno vissuto con entusiasmo, forza, coesione e sguardo al futuro. #annonuovo #mercatosanseverino #salerno #campania #antoniosommasindaco