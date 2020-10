AZIENDA LA VALLE: COME L’INNOVAZIONE PUO’ SPINGERE IL SETTORE CONSERVIERO

In un articolo dal titolo “Settore conserviero, tecnologia asettica con stand-by prolungato” pubblicato su Macchine Alimentari – prestigiosa rivista di settore per la meccanica applicata all’agroalimentare – si parla di un’innovazione produttiva realizzata nella Valle dell’Irno, precisamente a Mercato San Severino, da parte della Sellitto SPA, azienda che da più di settant’anni opera nel conserviero con il marchio “La Valle”.

Il moderno settore conserviero richiede un’accurata progettazione e realizzazione di impianti che permettano di soddisfare le sempre più crescenti esigenze dei consumatori, caratterizzate dalla richiesta di numerosi prodotti derivati. Al contempo c’è l’esigenza di garantire un’elevata efficienza degli impianti stessi, principalmente per quel che riguarda la sterilizzazione e l’integrità del prodotto e, in secondo luogo, per un’efficiente gestione dei tempi e dei costi di produzione.

Sulla base di questa duplice esigenza, l’azienda Sellitto SPA ha realizzato un’importante innovazione nel processo di produzione. Dopo un lungo lavoro di ricerca e test, il team R&S dell’azienda ha progettato e messo a punto un sistema innovativo che garantisce una più efficiente e flessibile gestione del processo di conservazione con stand-by prolungato, garantendo la sterilità e la massima qualità del prodotto.

Un esempio significativo di come le aziende della provincia di Salerno, attraverso la ricerca e l’innovazione, riescano a proporsi come leader sui mercati nazionali e internazionali.