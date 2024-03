AZIONE IN PIAZZA VERSO LE EUROPEE 2024: GLI APPUNTAMENTI DA SALERNO A BATTIPAGLIA

Azione torna in piazza con una serie di banchetti che hanno visto, in Provincia di Salerno, il partito di Carlo Calenda impegnato prima a Salerno e poi, oggi domenica, a Battipaglia. Incontri con i cittadini e presenza diffusa del simbolo del partito in vista dell’appuntamento con le prossime elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno: in piazza, insieme al gruppo dei Giovani di Azione, anche il deputato Antonio D’Alessio ed il Coordinatore Provinciale Gigi Casciello che potrebbe essere uno dei nomi in campo per la prossima tornata elettorale. Anche Azione, dopo il voto in Abruzzo di oggi, si ritroverà nelle sedi romane per avviare un discorso per stilare l’elenco completo dei candidati e delle candidate per le elezioni europee.

