MONTORO. FRANCESCO TOLINO: “IN CAMPO NELLA MIA CITTA’. BARONISSI? LUSINGATO MA MIO IMPEGNO PER MONTORO”

Francesco Tolino, si avvicinano le scadenze per le amministrative del 2024. Qual è la tua prospettiva?

“Montoro è la mia città e non posso guardare, da semplice spettatore, la campagna elettorale che sta per entrare nel vivo.

Ho contribuito a costruire un percorso nel PD e nell’ambito del centro sinistra che potrà dare dei risvolti positivi, nonostante le differenze tra le varie sensibilità.

Sono certo che, già nelle prossime giornate, ci saranno importanti novità per restituire a tutta la nostra comunità un progetto politico serio, importante, affidabile ed ambizioso. A chiederlo c’è la stragrande maggioranza dei cittadini di Montoro, delusa dall’esperienza di quello che resta della maggioranza del Sindaco Giaquinto”.

Ci sono state varie voci su un tuo impegno addirittura nella città di Baronissi come esponente del PD.

“Ci sono state voci ed inviti per un coinvolgimento diretto” continua Tolino “ e sono, ovviamente, lusingato che il mio nome sia stato proposto per il comune dove lavoro, ma il mio impegno politico ed amministrativo ci sarà solo per Montoro e per il futuro della nostra città.

D’altronde, e credo di averlo dimostrato con atti concreti, ho dedicato passione, tempo ed energia al mio territorio e sono per il lavoro costante, finalizzato a conseguire i risultati che ci si è prefissati; quando non mi è stato consentito di lavorare nell’interesse vero della comunità, non ho esitato un solo minuto a dimettermi, anteponendo la dignità personale e politica ad una comoda permanenza all’interno di una maggioranza che, oramai, è esplosa.”