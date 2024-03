ALTERNATIVA POPOLARE DI BANDECCHI ARRIVA IN PROVINCIA DI SALERNO: NOMINATO IL COORDINATORE PROVINCIALE

Il partito nato nel 2013 dalle ceneri del PDL (“NCD” Nuovo Centro Destra) divenuto poi Alternativa Popolare si riorganizza in tutto il territorio nazionale con nuovi referenti grazie all’impulso dato dal coordinatore nazionale: il noto, dinamico imprenditore e sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

È Luigi Cerciello l’uomo designato dal coordinatore nazionale di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi e dal presidente Paolo Alli.

“Sono onorato della fiducia accordatami dal coordinatore nazionale Bandecchi e dal presidente Alli, il mio è un incarico di grande responsabilità che porterò avanti nel miglior modo possibile. Con il coordinatore Bandecchi ed il presidente Alli mi sono confrontato più volte ed ho condiviso da subito la schiettezza, la pragmaticità e la ricchezza delle idee alla base di Alternativa Popolare” – prosegue Cerciello – “In questi giorni ho avuto modo di incontrare diverse persone sul territorio salernitano che hanno mostrato interesse per questo progetto politico, rafforzando ulteriormente in me l’idea della bontà dell’iniziativa politica.”