AZIONE ITALIA VIVA. ANTONIO D’ALESSIO: UNA CAMPAGNA ELETTORALE SUI TERRITORI

Da Cava de’ Tirreni ad Agropoli, passando per Salerno e Battipaglia: tutto in poche ore, in questa breve ma intensa campagna elettorale che Antonio D’Alessio sta affrontando con il simbolo di Azione-Italia Viva. Per l’ex Presidente del Consiglio Comunale di Salerno una corsa contro il tempo per raggiungere tutti i territori della provincia di Salerno dove si presenta, insieme al Ministro Mara Carfagna, per la Camera dei Deputati.

Insieme a lui anche gli altri candidati di Azione Italia Viva a cominciare dal Consigliere Comunale di Salerno Corrado Naddeo, chiamato ad affrontare la sfida del Collegio Uninominale di Salerno. Al fianco di Antonio D’Alessio anche la parlamentare uscente Rossella Sessa, candidata al Senato nella lista per il Campania 2.