AZIONE PROROGA IL TESSERAMENTO 2024 FINO AL TERMINE DELL’ANNO IN CORSO

La Direzione Nazionale di Azione ha deliberato, nel corso dell’ultima riunione, la proroga per il termine della campagna di tesseramento per il 2024 al 31 Dicembre dell’anno in corso. Come già fatto da altri partiti, a cominciare da Forza Italia, i vertici di Azione hanno preferito allungare il periodo utile per il tesseramento, facendo, cosi’, slittare di qualche mese la stagione dei congressi che inizieranno nei primi mesi del 2025.

Secondo quanto stabilito dal partito di Carlo Calenda, si partirà con i congressi provinciali, poi spazio a quelli regionali prima di giungere ad una convention nazionale, in programma nella prossima primavera, quando sarà discussa anche la nuova linea politica in merito alle alleanze.