BARONISSI. ANNA PETTA SOTTOSCRIVE INIZIATIVA “A FAR COMUNE COMINCIA TU” DI ARCIGAY

Questa mattina, la candidata Sindaco Anna Petta ha sottoscritto l’iniziativa “A FAR COMUNE COMINCIA TU” proposta dal Comitato Territoriale Arcigay Salerno in vista delle prossime Elezioni Amministrative, alla presenza del Commissario Territoriale Francesco Napoli.

«Crediamo nell’importanza di dare voce alla libera espressione di ogni persona. Per tale motivo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Arcigay Salerno. Abbiamo fondato il nostro programma sui principi di eguaglianza ed equità, nel rispetto dei diritti umani e civili. Da sempre diciamo stop a qualsiasi forma di violenza di genere, di abuso, discriminazione o razzismo. Tuteliamo la dignità dell’essere umano. Un’azione di sensibilizzazione che ci vede da sempre in prima linea, che ci spinge ad insistere ancora di più sulle politiche di pari opportunità. A Baronissi ogni persona dovrà sentirsi libera di esprimere le proprie idee e sicuro», afferma Anna Petta, candidata a Sindaco di Baronissi.

«L’adesione di Anna Petta, candidata Sindaca a Baronissi, insieme ad alcune delle persone candidate consigliere delle sue liste, è un segnale importante di vicinanza alle istanze della comunità lgbtqia+ della Valle dell’Irno e di tutta la Provincia». Così Francesco Napoli, Commissario di Arcigay Salerno a margine dell’incontro tenutosi con Anna Petta, candidata sostenuta dalle tre liste “Anna Petta Sindaco”, “Uniamoci” e “Partito Democratico” alla carica di Sindaca del Comune di Baronissi.

Il documento politico sottoscritto impegna le persone candidate ad orientare l’azione amministrativa verso politiche inclusive a partite dalla formazione del personale e da scelte legate a linguaggi non escludenti fino alla promozione di iniziative di sensibilizzazione per il contrasto alle discriminazioni.

«Coerenti alla visione che anima il nostro progetto, fondato su una democrazia partecipata e pluralista, ci impegniamo fermamente a promuovere e difendere questi valori, lavorando instancabilmente per rendere la nostra città più inclusiva e accogliente per tutti, migliorando gli standard della qualità della vita. Sono inaccettabili fenomeni di odio e di esclusione sociale. Vogliamo una Baronissi che accoglie e riconosce ogni soggettività, che difende i diritti civili e combatte l’intolleranza per un’effettiva inclusione”, insiste Anna Petta.

«Ho trovato una persona attenta, sensibile e competente – prosegue Francesco Napoli – che ha consapevolezza di quanto l’estensione dei diritti e delle tutele sia fondamentale per la crescita umana, sociale, culturale ed economica della sua città, tanto più che questo comune è indissolubilmente legato al contesto universitario e dunque può davvero continuare ad attrarre giovani da tutta la provincia; giovanissimi e giovani che hanno il diritto di sentirsi accolti e sicuri nella città che li ospita nel tempo della formazione. Una città inclusiva non toglie niente a nessuno, ma casomai aiuta un’intera comunità a crescere in cultura e benessere. Siamo convinti che Anna saprà dare concretezza agli impegni assunti quest’oggi ed invitiamo la comunità a sostenerla».

L’iniziativa “A FAR COMUNE COMINCIA TU” propone, inoltre, una campagna elettorale corretta improntata sul rispetto reciproco – pur nella comprensibile diversità di opinioni e valori – e sul rispetto di tutto il corpo elettorale.

Un impegno non di facciata, ma reale e fattivo, a dare concretezza a questa assunzione di responsabilità, inserendo le proposte in un iter amministrativo che lavori per gradi, recependo la legislazione italiana e quella europea.