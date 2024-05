SCAFATI. MARIO SANTOCCHIO ELETTO COORDINATORE CITTADINO DI FRATELLI D’ITALIA

Si è svolto a Scafati il Congresso cittadino di Fratelli d’Italia alla presenza dei vertici provinciali del partito – il Presidente provinciale, Giuseppe Fabbricatore, il responsabile provinciale del partito per gli Enti Locali, Italo Cirielli, il consigliere regionale on. Nunzio Carpentieri e il responsabile provinciale per il tesseramento, Tonino Mariconda – e del Capogruppo di Scafati, Cristoforo Salvati. Grande partecipazione di tesserati e simpatizzanti. Presenti in sala, tra gli altri, anche gli ex Assessori Nunzia Di Lallo, Daniela Ugliano, Camillo Auricchio e Raffaele De Luca; gli ex Consiglieri comunali Teresa Cirillo, Pietro Carella, Antonio Carotenuto e l’ex componente del cda del Polverificio, Anna La Sala. Dopo un ampio dibattito si è proceduto all’elezione per acclamazione del Coordinatore nella persona dell’avv. Mario Santocchio, il quale ha espresso gratitudine ai presenti e ha rivolto un ringraziamento particolare al Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Edmondo Cirielli. Il neo-coordinatore ha dichiarato che il primo obiettivo del suo mandato sarà quello di far diventare Fratelli d’Italia anche a Scafati il primo partito, invitando a votare compatti alle Europee l’amico Alberico Gambino, Ines Fruncillo e Giorgia Meloni. Si è proceduto poi alla nomina del Direttivo: Nunzia Di Lallo, Pietro Carella, Daniela Ugliano, Camillo Auricchio, Giovanni Gambino, Anna La Sala, Cristoforo Salvati, Giorgio Chirico, Teresa Cirillo, Dario Simini, Carmen Cirillo, Giovanni Pisacane, Nunzio Cirillo, Giuseppe Gargiulo, Giuseppe Cirillo, Luigi Guastafierro, Angela Parlato, Caterina Taglietti e Luigi Cirillo. Infine, si è proceduto alla nomina dei Vice Coordinatori, Nunzia Di Lallo e Piero Carella, e del Responsabile organizzativo Teresa Cirillo. “Un altro importante risultato quello raggiunto a Scafati, dove Fratelli d’Italia si presenta nuovamente con una compagine politica unita e compatta. Il nostro obiettivo principale ora è trionfare nel prossimo appuntamento elettorale, quello delle elezioni europee, e la chiave di svolta è il confronto giornaliero con i cittadini per renderli partecipi del nostro progetto, spiegando loro che la vittoria in Europa di Giorgia Meloni è la vittoria dell’Italia e degli italiani. Il nostro partito è in continua crescita sul territorio grazie all’impegno di tutti, dai nostri parlamentari ai nostri amministratori, iscritti e simpatizzanti, ed è un risultato eccezionale. Ma non bisogna mai fermarsi. Sono costantemente necessari determinazione e spirito di squadra”, ha dichiarato il Coordinatore provinciale Giuseppe Fabbricatore.

Share on: WhatsApp