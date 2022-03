BARONISSI. APRE DAL 7 MARZO LA NUOVA SEDE DELLA FARMACIA SANT’ANNA

La storia del Gruppo Sant’Anna Farmacie si arricchisce di un nuovo e importante capitolo. A distanza di 10

anni dalla sua nascita, la Farmacia Sant’Anna di Baronissi trova una nuova casa ed un look completamente rinnovato. Lunedì 7 marzo sarà inaugurata la nuova sede, sita in Corso Garibaldi n°152 (angolo Viale Ferrovia n°1). Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità civili e religiose, è previsto per le ore 10:00.

Tra le novità più rilevanti della nuova sede, sicuramente l’installazione di un robot automatizzato e collegato al magazzino interno che permetterà ai cittadini di effettuare in autonomia i propri acquisti senza dover necessariamente entrare in farmacia. A ciò si aggiungerà la possibilità di prenotare i prodotti desiderati e, attraverso dei locker dedicati e la ricezione di un codice PIN sul proprio cellulare, effettuare il ritiro anche negli orari in cui la farmacia è chiusa.

Queste le parole della dott.ssa Claudia Giordano , titolare della Farmacia Sant’Anna di Baronissi: «Quando abbiamo intrapreso questo progetto, 10 anni fa, era per me impensabile arrivare fin dove siamo oggi.

Ricordo che ci trovammo a fare i conti con una realtà completamente diversa da quella di Bellizzi, dove io avevo lavorato per diversi anni e che, già allora, era fortemente moderna. Nonostante la struttura che rilevammo fosse veramente obsoleta, l’obiettivo fu sin da subito quello di modernizzare i servizi e l’impostazione del lavoro, mettendo al centro il cliente e formandoci ogni giorno. In poco tempo, riuscimmo a trasformare la farmacia in un importante punto di riferimento per la comunità di Baronissi. Con la nuova sede, vogliamo rafforzare questo ruolo. Probabilmente, la ragione primaria che ci ha spinto a compiere

questo passo è stata proprio l’esigenza di avere uno spazio e degli strumenti con cui poter esprimere a pieno quello che è oggi il concetto di farmacia che abbiamo in mente»

.

Grande entusiasmo e visione al futuro anche nelle parole del dott. Nicola Pellegrino, co-proprietario della Farmacia Sant’Anna di Baronissi e General Manager del gruppo Sant’Anna Farmacie: « Abbiamo scelto di creare uno spazio altamente tecnologico e al passo coi tempi. Lo abbiamo fatto per permettere ai nostri clienti di interagire in maniera rapida e semplice con la farmacia e godere di una serie di servizi assolutamente all’avanguardia. Oltre alla consegna a domicilio e al ritiro rapido anche dei prodotti ordinati

sul nostro e-commerce Semprefarmacia.it, mi preme sottolineare l’eccezionalità di due servizi, quali il ritiro di prodotti in locker dedicati, attivabili tramite codice PIN anche quando la farmacia è chiusa, e la possibilità di acquistare autonomamente i propri prodotti grazie ad un robot completamente automatizzato e collegato al magazzino. Quando acquistammo la farmacia di Baronissi, 10 anni fa, fu per me, giovane

imprenditore, un grande orgoglio. Vedere oggi la nuova sede, ci aiuta a capire l’importanza del percorso che abbiamo fatto ma anche a proiettare lo sguardo su quello che c’è ancora da fare. La farmacia è un luogo di

socialità e aggregazione. Noi vogliamo porci al centro di questi processi, esaltando quella funzione sociale che il farmacista deve ricoprire e che si è rafforzata negli ultimi 2 anni di pandemia»

.

​