BARONISSI, COMUNALI 2024. A VUOTO I TENTATIVI DI VALIANTE DI TROVARE L’UNITA’

Sono andati a vuoto i tentativi portati avanti, nei giorni scorsi, dal Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante, insieme ai dirigenti provinciali del Partito Democratico, di trovare una soluzione alla doppia candidatura a sindaco per le prossime Comunali del 2024 con i nomi di Anna Petta e di Marco Picarone. Valiante ha provato una mediazione, ricevendo, pero’, insieme ai vertici provinciali del Pd, una risposta negativa da entrambi i candidati che hanno confermato la volontà di andare avanti con la propria campagna elettorale per le Comunali di Baronissi. A questo punto pare scontato che il simbolo del Partito Democratico non sarà assegnato a nessuno dei candidati, cosi’ come accaduto già nelle Comunali di 5 anni fa.

