FRATELLI D’ITALIA. A SALERNO IL COORDINATORE FABBRICATORE DEVE ANCORA COMPLETARE IL DIRETTIVO

Ad oltre un mese dalla celebrazione del Congresso Provinciale di Salerno di Fratelli d’Italia, il neo Coordinatore Provinciale del partito di Giorgia Meloni Giuseppe Fabbricatore deve ancora completare l’elenco dei componenti del Direttivo Provinciale, con i 7 nomi scelti direttamente da lui da affiancare ai 13 eletti nel corso delle operazioni di voto. Nel partito, intanto, cresce l’attesa anche per le prime riunioni che Fabbricatore terrà con i territori a cominciare dai Comuni che, nella prossima primavera, saranno chiamati al voto per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale. Una volta ultimata la fase congressuale di Forza Italia – con il congresso in programma per domenica 28 Gennaio – si passerà anche alle riunioni tra i partiti che compongono, a livello nazionale, il centro destra per stabilire alleanze e nomi da proporre per le candidature a sindaco.

