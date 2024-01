L’AULA DEL SENATO APPROVA IL DISEGNO DI LEGGE SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

L’Aula del Senato ha approvato con 110 voti favorevoli, 64 voti contrari e tre astenuti il disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata.

Con l’approvazione dell’autonomia oggi in Senato “si è compiuto un ulteriore passo avanti verso un risultato storico, importantissimo e atteso da troppo tempo. Avevo previsto che oggi sarebbe stata una bella giornata, e così è stato”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, commentando il via libera dell’Aula di Palazzo Madama all’autonomia. “Questa è una risposta che dovevo a quelle 14 regioni su 15 a statuto ordinario che ce l’avevano chiesto”, ha aggiunto.

L’approvazione in Senato del ddl Autonomia “è un passo importante verso un Paese più moderno ed efficiente, nel rispetto della volontà popolare espressa col voto al centrodestra che lo aveva promesso nel programma elettorale, dai referendum di Lombardia e Veneto e dalle richieste dell’Emilia-Romagna e di altre regioni italiane”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. “In questo momento – ha aggiunto – mi sento di rivolgere un pensiero particolare a Bobo Maroni”