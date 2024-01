BARONISSI, COMUNALI 2024. ANNA PETTA, SEDE WORK IN PROGRESS. SINISCALCO NELLA SEDE DI FDI

E’ iniziata, a Baronissi, la campagna elettorale per le Comunali 2024 della prossima primavera con i candidati in campo non solo sui social ma anche, fisicamente, all’interno della città della Valle dell’Irno. A pochi giorni dall’annuncio della sua candidatura, sostenuta da un gruppo ampio di consiglieri ed assessori in carica, Anna Petta è già pronta con il suo primo comitato elettorale dove campeggia la sua foto ma anche la scritta work in progress, quasi a sottolineare i lavori in corso non solo all’interno della sede ma anche per la composizione della sua coalizione. Intanto, come sede elettorale, Tony Siniscalco ha scelto quella dove si trova la sede del Comitato Cittadino di Fratelli d’Italia, inaugurato poco piu’ di un anno fa, con un incontro con i vertici provinciali e regionali del partito di Giorgia Meloni.

