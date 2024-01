BARONISSI, COMUNALI 2024. NOI MODERATI IN CAMPO CON LA LISTA DI PARTITO

Noi Moderati giocherà un ruolo da protagonista alle prossime elezioni amministrative a Baronissi. Il partito, guidato a livello nazionale dall’onorevole Maurizio Lupi, sarà presente con una lista di partito. “Le elezioni amministrative sono un appuntamento importante per i partiti ed è per questo che proveremo a giocare un ruolo da protagonista”, ha dichiarato Michele Merola, referente di Noi Moderati per la Valle dell’Irno. “Fondamentale l’unità del centrodestra, i partiti hanno già dimostrato la loro forza se uniti ed è su questa strada che dobbiamo proseguire, in tutti i grandi comuni della provincia di Salerno chiamati al voto”, ha aggiunto Merola.

