PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “ONORATO DELLA CONFERMA DELLA VICE PRESIDENZA”

“Sono due tematiche importanti e delicate,” continua Guzzo, ” che avranno tutta la mia attenzione. Sento il peso della sfida e sarà per me occasione per contribuire a tutelare e valorizzare il patrimonio umano rappresentato dai nostri giovani e quelle risorse naturali che hanno riflessi sulla qualità della vita dei cittadini. Partirò, come sempre, dall’ascoltare il territorio e le sue esigenze. Insieme troveremo le soluzioni. Sono sempre a disposizione di tutti i 158 Comuni salernitani. Buon lavoro ai colleghi consiglieri.”