BARONISSI. E’ SCONTRO ANNA PETTA – TONY SINISCALCO: LE PIAZZE PIENE ED I TEMI DI CONFRONTO

Dalle piazze per i comizi a Radio Marciapiede che, a Baronissi, oramai individua in Anna Petta e Tony Siniscalco gli unici competitor per la prossima campagna elettorale. Da un lato il centro sinistra della Regione Campania e della Provincia di Salerno, dall’altro il Governo centrale: al centro un dibattito sui temi, sugli argomenti e sul futuro del centro della Valle dell’Irno chiamato, oramai, a decidere tra due modelli di gestione.

E poi ci sono le piazze, nelle diverse frazioni, che stanno tributando calore e sostegno ad Anna Petta, con le sue tre liste Partito Democratico, Anna Petta Sindaco, Uniamoci per Baronissi ed a Tony Siniscalco, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia-Moderati e dalla civica Futuro Baronissi.

E saranno, di sicuro, Anna Petta e Tony Siniscalco a riscaldare gli ultimi 10 giorni di questa campagna elettorale che, almeno per i due principali competitor, si sta svolgendo sui temi e sul confronto politico vero.