LUCIA VUOLO (FI): “AL LAVORO PER PROSSIMA LEGISLATURA PER TINTEGGIARE D’AZZURRO L’EUROPA”

Continuano incessanti gli incontri sui territori del Meridione d’Italia per l’europarlamentare Lucia VUOLO che, a Scafati, ha avuto un interessante colloquio con il Ministro degli Esteri nonché Segretario Antonio Tajani sul futuro dei docenti con titoli equipollenti “per i quali”, sottolinea, orgogliosa, Vuolo, “abbiamo trovato una soluzione che li renda fieri di essere docenti italiani ed europei”. Tanto è stato fatto, tanto c’è ancora da fare per trovare in primis un criterio complessivo in sui temi equipollenza ed equivalenza dei titoli conseguiti all’estero” confida l’europarlamentare azzurra.

“Incessanti i contatti anche per i nostri amici pescatori”, dice Lucia Vuolo, “che sono costretti a rispettare regole assurde. L’idea è quella di sostenerli, come facemmo per i pescatori della Capitanata in Puglia, mettendoli al riparo dalle continue minacce delle marinerie extra UE”. Con il Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia è pilastro per l’Italia, abbiamo trovato gli ambiti di intervento per la prossima revisione della politica agricola comune per la quale – continua Vuolo – proprio grazie al lavoro di mediazione e di ferma contrarietà, siamo riusciti già ad ottenere alcune deroghe alla PAC e che, per l’appunto, anticipano la futura revisione che andrò ad affrontare nel prossimo mandato”. Il tutto in nome dell’interesse dell’Italia e di quel partito, Forza Italia, al quale Lucia Vuolo ha aderito quando i sondaggi non erano tanto benevoli come oggi “perchè, accanto ai numeri ed alle cariche, esistono le persone, i valori e la coerenza che vantano come proprio patrimonio. Ecco perchè, in maniera trasparente, accanto al mio nome, su ogni scheda, su ogni voto che stiamo conquistando sul territorio, ci sarà anche quello del nostro leader nazionale Antonio Tajani.”