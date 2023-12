BARONISSI. FRATELLI D’ITALIA DICE NO ALL’ACCORPAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DI ANTESSANO ED AIELLO

Ieri sera il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Baronissi Antonio Siniscalco ha incontrato una rappresentanza dei cittadini di Antessano, firmatari di una petizione (1000 firme) e di un manifesto di opposizione alla delibera di giunta comunale n. 237 del 14/9/23 che ha predisposto l’accorpamento della scuola di Antessano a quella di Aiello.

“Nel corso dell’incontro è emerso il disagio della comunità di Antessano, soprattutto quello dei bambini, che saranno privati della loro scuola e dei loro ritmi quotidiani”, dichiara Antonio Siniscalco.

“Poche le certezze dal Sindaco anche sul trasposto: qualora si riuscisse a garantire un servizio affidabile, questo graverebbe inutilmente sulle uscite comunali che, invece, potrebbero trovare certamente impiego più utile. Tutto ciò desta molta preoccupazione tra i genitori ed il corpo insegnanti della frazione.”

“La mancanza di condivisione da parte dell’amministrazione locale ha lasciato i cittadini delusi e inascoltati per l’ennesima volta. Una scelta della giunta che fa trasparire assenza di considerazione per i baronissesi e per le loro necessità” conclude Siniscalco.

Il circolo FDI chiede al Sindaco “pro tempore” il ritiro immediato della sopra citata delibera: i cittadini hanno raccolto mille firme e non possono rimanere inascoltati!