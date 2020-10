BARONISSI. LA LEGA CHIEDE A VALIANTE MAGGIORE SERENITA’ SULLA VICENDA COVID 19

Ieri sera si è riunito Il coordinamento cittadino della LEGA Baronissi in merito alla delicata situazione epidemiologica che sta vivendo la nostra Baronissi, senza alcuna polemica, invita all’unità e alla responsabilità di tutti .

Pur non approvando la riapertura a singhiozzo delle scuole, non contestiamo la decisione e restiamo disponibili per eventuali necessarie collaborazioni con l’amministrazione.

Tuttavia, la situazione è grave e richiede interventi indifferibili e urgenti!

Chiediamo alla nostra amministrazione di agire con celerità, utilizzando la così detta diligenza del buon padre di famiglia, e pertanto:

– che venga sollecitata l’asl, affinché vada, senza ritardo, a eseguire il tampone a tutti i cittadini che sono stati a contatto con i positivi, e che ne dia comunicazione nel minor tempo possibile.

Solo attraverso uno screening veloce e scrupoloso si potrà far rientrare in sicurezza, i nostri bambini e ragazzi nelle scuole, anche perchè l’istruzione è un valore costituzionalmete imprescindibile e i nostri figli ne sono stati privati per troppo tempo!

Chiediamo inoltre:

– una comunicazione più adeguata, che fotografi la situazione reale della nostra cittadina, in quanto essa appare ancor più grave di quello che è, ingenerando una percezione tra i cittadini di terrore, quando invece vi sono altri comuni con un numero, e relativa percentuale, di contagiati di gran lunga superiore al nostro.

Tutto questo porta ad un immotivato impoverimento del nostro settore commerciale e un clima di ansia e terrore per i nostri cittadini.”

Ripetiamo, la situazione è delicata, bisogna stare attenti e rispettare i protocolli ma essere responsabili e realisti.

Noi ci siamo!”