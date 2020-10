COVID 19 IN CAMPANIA. IANNONE (FDI): “DE LUCA HA SALVATO ANCHE RONALDO”

“Mentre in Campania i contagi sono a livelli mai raggiunti, senza che De Luca abbia avuto ed abbia alcuna strategia, assistiamo all’ennesima lezione di tuttologia applicata e finalizzata alla propaganda. Dal calcio alla medicina, dalla sociologia alla filosofia si impartiscono lezioni e ci si erge a modello. Intanto, la realtà dice tutt’altro e in Campania il 7,5 per cento delle persone sottoposte a tampone risultano positivi al Covid 19. In nessuna Regione d’Italia questo dato trova uguale riscontro nonostante l’impennata nazionale. De Luca è incapace di abbandonare il cabaret e di darsi alla serietà”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI in Campania.

Share on: WhatsApp