PROVINCIA DI SALERNO. NUOVI SEMAFORI TRA PAGANI E SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO

La Provincia di Salerno prosegue i lavori di messa in sicurezza di tutta la rete viaria provinciale. Lunedi 12 ottobre alle ore 9.30 inizieranno i lavori di realizzazione della semaforizzazione dell’incrocio tra la SP 185, la SP 380 e la SS 367 a confine tra i comuni di Pagani e di Sant’Egidio del Monte Albino.

“Questo intervento – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – fa parte dei lavori di realizzazione della alternativa alla SS 18 nell’Agro Nocerino Sarnese. Ha l’obiettivo di conseguire la messa in sicurezza dell’incrocio fra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino, troppo spesso teatro di ripetuti incidenti stradali.

La semaforizzazione in questione sarà di tipo ‘intelligente’, perché prevede l’installazione di sensori che riducono al minimo i tempi di attesa.

I lavori sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno. I cantieri sulle nostre strade innanzitutto mettono in sicurezza la nostra rete viaria, ma contemporaneamente vogliono promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”