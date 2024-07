BATTIPAGLIA. ANTONIO IANNONE (FDI): “INACCETTABILI RISSE NOTTURNE TRA STRANIERI IN CENTRO”

“Quello che è accaduto ieri a Battipaglia e’ intollerabile. Scene non degne della civiltà. Una rissa tra magrebini che addirittura si lavavano il sangue in fontane pubbliche in pieno centro a piazza della Repubblica. I cittadini perbene non possono assistere a questi spettacoli nel terrore. Sugli accaduti presenterò un’interrogazione al Ministro Piantedosi. Questo fenomeno va subito stroncato, i battipagliesi non possono essere ostaggio di selvaggi nella propria città. Le forze dell’ordine, che ringrazio sempre per gli sforzi che fanno, devono mettere come obiettivo prioritario il ripristino della legalità. Conosco bene le difficoltà che uomini e mezzi devono fronteggiare per effetto di anni di mancanze di politiche della sicurezza dei Governi nazionali a trazione PD ma il nuovo Governo Meloni sta dando attuazione ad un robusto piano di assunzioni e finanziamenti al settore che nei prossimi mesi sarà ben percepito sui territori.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.

