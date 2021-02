BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. IL CENTRO SINISTRA UNITO SUL PROGRAMMA E SU DI UN NOME CONDIVISO

C’erano tutte le componenti del centro sinistra del Comune di Battipaglia: Partito Democratico, Italia Viva, PSI, Campania Libera, Noi Campani, Democratici e Progressisti, Centro Democratico, + Europa, Europa Verde, Ambientalisti, PER Persone e Comunità. Tutte insieme, come non accadeva da tempo, per approvare i punti cardine del programma per le prossime elezioni comunali ma anche per trovare l’intesa su di un nome condiviso da tutti per la candidatura a sindaco. Il programma prende corpo ed è concreto, ruota essenzialmente attorno a quattro filoni principali che sono Lavoro e Sviluppo, Ambiente e Vivibilità, Sicurezza e Sociale ma anche Urbanistica, Infrastrutture e Mobilità. Ora, ma i tempi sembrano davvero stretti, c’è da individuare il nome del candidato sindaco che abbia capacità e competenze in relazione ai punti essenziali del programma, la dote dell’ascolto e della sintesi e che sia in grado di proporre un progetto davvero ambizioso alla città di Battipaglia, dopo le delusioni politiche ed amministrative degli ultimi 5 anni.

Share on: WhatsApp