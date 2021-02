PELLEZZANO-KOLONJE (ALBANIA): AL VIA GEMELLAGGIO NEL RICORDO DI SABATO DE VITA

Collegamento internazionale lo scorso 26 gennaio tra il Comune di Pellezzano e quello di Kolonje in Albania. Il Presidente della Pro Loco di Pellezzano Luigi Carrella, ha richiesto al Sindaco di Kolonje Erion Isai l’avvio di un dialogo per stipulare un gemellaggio tra i due Enti.

“Siamo stati in collegamento con il sindaco di Kolonje – ha spiegato il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – per avviare questo gemellaggio con la cittadina Albanese in ricordo del nostro concittadino, il Brigadiere dei Carabinieri Medaglia d’Oro Sabato de Vita che si immoló nell’adempimento del suo dovere il 28-12-1942 a Barmash in Albania durante il secondo conflitto mondiale”

La richiesta di gemellaggio è stata ufficialmente inoltrata a sua Eccellenza l’Ambasciatore di Albania a Roma lo scorso 11 gennaio grazie soprattutto all’intervento del dott. Marion Kume, a cui è stata riconosciuta profonda gratitudine da parte del Presidente Carrella e del Sindaco Morra. Infine, il Presidente della Pro Loco sta organizzando un incontro per far conoscere gli esponenti delle due istituzioni locali.