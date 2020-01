BATTIPAGLIA. CONSEGNATE AL MINISTRO COSTA 11.000 FIRME PER IL COMMISSARIO AMBIENTALE

“Ieri 15 gennaio abbiamo consegnato al Ministro Costa le 11.000 firme della petizione che chiedeva la nomina di un Commissario Straordinario per il ciclo dei rifiuti nella piana del Sele, nomina che il ministro continua ad escludere anche in forza di considerazioni di ordine squisitamente giuridico.”Lo annunciano i responsabili dei Comitati Civici.

Nel contempo però il Ministro ha dovuto convenire con noi che questa mobilitazione é l’ennesimo segnale di una condizione di sofferenza da parte dei cittadini della Piana del Sele e nello specifico di Battipaglia, quindi in considerazione di questi fatto ha assicurato una sua azione sostanzialmente in tre direzioni:

1) Il già preannunciato rafforzamento dei NOE dei carabinieri sul territorio, affermando anche che egli stesso ha invitato la Prefettura, stante l’emergenza acclarata, a considerare i controlli nella Piana del Sele prioritari rispetto agli altri della provincia di Salerno.

Inoltre il Ministro ci ha anche rassicurati sul fatto che verrà predisposta videosorveglianza interna ed esterna dei siti sensibili ad incendio rispetto alla quale sta sollecitando il Prefetto.

2) Ha assicurato un suo interessamento perché si avviino una serie di verifiche ad opera dell’ ISPRA ( Istituto Superiore per la ricerca e la protezione ambientale) attraverso l’esame delle matrici ambientali.

3) Il Ministro ha chiesto anche un azione sinergica da parte delle forze politiche, dei Comitati, delle Associazioni, dei cittadini etc per sollecitare la Regione Campania ad attivarsi nel recepimento della normativa sulle emissioni odorigene per le quali é sufficiente una semplice delibera di giunta regionale. I presentatori delle firme hanno assicurato al Ministro l’impegno di Comitati ed Associazioni in questo senso.

La normativa nazionale prevede soglie molto stringenti per cui se fosse recepita dalla Regione Campania si potrebbe intervenire anche a Battipaglia.

Un ringraziamento all’Onorevole Conte promotore dell’incontro, ed all’Onorevole Adelizzi che ha voluto, anch’egli, supportare la nostra causa.

Coordinamento Comitati Valle del Sele