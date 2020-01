GENNARO ESPOSITO (FDI): “IN ITALIA PER PD E M5S E’ VIETATO VOTARE, MANDIAMOLI A CASA ALLE REGIONALI”

“IN ITALIA E’ VIETATO VOTARE! Non ci vogliono proprio far votare, l’intenzione è chiara: meno voce si concede al Popolo Sovrano, piu’ tempo avranno a disposizione i “poltronisti” per restare a Roma, sistemare gli affari di famiglia, poi quelli dei loro compagni di merenda.

L’importante è che non si voti: per le Politiche come per un Referendum, perchè l’esito lo conoscono bene e gli fa una paura tremenda.”La dichiarazione arriva dal dirigente di Fratelli d’Italia Gennaro Esposito.

Intanto, Dio Gratias, si vota nelle Regioni Calabria ed Emilia Romagna, poi toccherà anche alla nostra Campania.

Ed allora non diamo l’occasione di aprire un nuovo dibattito: mandiamo a casa il Pd, il Movimento 5 Stelle e tutti coloro che, solo per i propri interessi, ne sostengono il governo.

