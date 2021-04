BATTIPAGLIA. I LIBERALDEMOCRATICI SOSTENGONO LA CANDIDATURA DI UGO TOZZI

“A Battipaglia il nostro candidato sindaco e’ il dottore Ugo Tozzi” lo dichiara il coordinatore provinciale del Liberaldemocratici Italiani Rino Ruggiero che nella capofila della piana del Sele rompe gli indugi in vista delle alleanze per le future elezioni amministrative. “Il clima politico generale e’ pieno di incertezze ma a destra a Battipaglia la scelta e’ chiara e unica: quella di fare fronte comune con Fratelli d’Italia e con gli amici di Cambiamo e Il popolo della famiglia e appoggiare la unica figura che in città può rappresentare senza ombre di dubbio il centro destra, il dottore Ugo Tozzi. La scelta e’ politica, quella vera: un uomo che non ha fatto del trasformismo la sua attività politica, professionista stimato e uomo sempre di centrodestra. Solo su di lui si possono concentrate le speranze di vittoria del centrodestra. Invitiamo tutti a convergere su questa scelta ben oltre le ambizioni e le aspirazioni personali per cambiare finalmente la guida di Battipaglia e controbattere il potere della sinistra a Battipaglia” .

