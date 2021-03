BATTIPAGLIA. IL PROGETTO TERNA ARRIVA IN CONSIGLIO COMUNALE: APPUNTAMENTO L’11 MARZO

Dopo un dibattito molto vivace che ha accompagnato le ultime settimane di attività politica nel Comune di Battipaglia, il Progetto Terna che prevede la realizzazione di un elettrodotto che attraverserà il territorio del comune della Piana del Sele, arriva all’interno del Consiglio Comunale. E l’argomento giunge al vaglio del Parlamentino Battipagliese proprio nella fase piu’ delicata della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali: sarà, dunque, interessante verificare la posizione che i consiglieri, che fanno riferimento anche ai candidati sindaco in campo, terranno sul tema del Progetto Terna che, ancora una volta, è destinata a dividere la città. L’impianto di Battipaglia, che ha già ricevuto l’ok da parte dei Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, dovrà trasportare in Sardegna per abbattere l’utilizzo di combustibili fossili.

