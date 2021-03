Ho voluto dare una scossa, quando ho percepito il rischio che il Pd potesse implodere. Il mio è stato un atto d’amore”. Lo ha detto il segretario dimissionario del Pd Nicola Zingaretti, ospite di Barbara D’Urso su Canale 5.

Zingaretti ha ricordato che all’interno del Pd “abbiamo voluto tutti insieme il governo Conte, tutti lo abbiamo difeso, io, il gruppo dirigente ma quando non e’ andato in porto ci siamo girati e non c’era più nessuno. E sono stato accusato di aver detto ‘o Conte o niente'”.